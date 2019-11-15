Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Литва обменялись осужденными за шпионаж

Власти Литвы сообщили об обмене двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца. Вильнюс при этом помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были приговорены к тюремному заключению в Литве по обвинению в шпионаже.
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с чего всё началось
О помиловании литовской стороной двух российских граждан стало известно в пятницу утром, когда на сайте
 президента Литвы Гитанаса Науседы появился соответствующий указ.
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