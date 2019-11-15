Политика
REGNUMРоссия зеркально ответила Литве на помилование двух граждан РФ
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как литовские власти объявили о помиловании двух российских граждан, осуждённых в Литве, в Москве поприветствовали этот шаг и пообещали зеркально ответить Вильнюсу.
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с чего всё началось
О помиловании литовской стороной двух российских граждан стало известно в пятницу утром, когда на сайте президента Литвы Гитанаса Науседы появился соответствующий указ.Коммерсантъ08:57
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