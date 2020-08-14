Экономика
Финансовая газетаРоссия и Мальта договорились повысить налог на дивиденды на 15%
Россия и Мальта согласовали повышение ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Об этом сообщает Минфин РФ в публикации на своем официальном сайте.
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Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество
Академик оценил перспективу первой российской вакцины от коронавируса
Создание первой российской вакцины от коронавируса говорит о том, что тяжелый вирус может быть побежден в будущем.
Lenta.ru 10:43
Общество
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию. Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.
ТАСС 03:49
Общество
На площади Независимости в Минске силовики опустили щиты
Белорусские силовики опустили щиты в знак солидарности с протестующими на площади Независимости в центре Минска, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Технологии
В сети появились первые данные о качестве «космической» связи Starlink
SpaceX планирует обеспечить свою сеть интернет-спутников скоростью передачи данных до 1 Гбит / с. Участники бета-тестирования спутникового интернета компании SpaceX рассказали о первых результатах проверки скорости передачи данных через наземные терминалы Starlink.
Деловое.ТВ 08:48
Энергетика
Китай увеличил добычу газа на 9,5% за 7 месяцев
Китай увеличил добычу природного газа на 9,5% за 7 месяцев.
Газета.Ru 09:03
Общество
Путин в 2019 году заработал 9,726 млн рублей
Доход президента РФ Владимира Путина за 2019 год составил 9 млн 726 тыс. 595 рублей, в среднем - около 810 тыс. рублей в месяц.
ТАСС 11:01
Шоу-бизнес
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Актер Сергей Куницкий мог умереть в 35 лет из-за оторвавшегося тромба
iReactor вчера в 08:59
Общество
В ВОЗ назвали возможные очаги коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
Происшествия
Адвокат Ефремова на допросах поддерживал признание вины актером
Актер Михаил Ефремов на допросах полностью признавал свою вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 07:08
Политика
Глава Белорусской церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране
ИА Красная Весна 06:41
Политика
Глава МИД Австрии заявил о нежелании «отталкивать» Белоруссию к России
Евросоюз не заинтересован в сближении Белоруссии и России и хотел бы, чтобы Минск развивался по европейскому стандарту ценностей, отметил глава МИД Австрии Александер Шалленберг после встречи в Вене с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском 10:20
Космос
Ученые из США описали будущую смерть Вселенной
ToDay News Ufa вчера в 05:43
Политика
Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы
Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русском вчера в 15:59
Экономика
Капитал Трампа сократился за год на $300 млн
Собственный капитал президента США Дональда Трамп за последний год сократился на $300 млн.
Известия 10:21
Политика
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.
Известия 10:31
Политика
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Координационный совет для обеспечения трансфера власти создают в Белоруссии.
Pravda.Ru 09:33
Футбол
Мать Казарцева рассказала об оскорблениях в адрес судьи
Казарцева утверждает, что получила много оскорблений в адрес своего сына в социальных сетях.
ProstoProSport 10:49
Авто
Kia привезет в Россию новый кроссовер Sorento
Компания Kia готовит к выходу на российский рынок кроссовер Kia Sorento нового поколения.
Тарантас Ньюс 11:17
Кино
Дуэйн Джонсон возглавил список самых богатых актеров по версии Forbes
Что происходит 11 августа в 12:18
Общество
Банк России прокомментировал идею ввести 300-рублевую купюру
Как сообщалось ранее, инициировать выпуск денежной купюры с номиналом в 300 рублей с видами города предложили в Екатеринбурге в связи с 300-летием города.
Российская газета 08:48
Шоу-бизнес
«Усыновленный» Успенской малыш оказался ребенком Кержакова и Тюльпановой
Некоторые поклонники и СМИ сделали вывод, что певица решила усыновить ребенка.
Вести.Ru 08:38
Футбол
Орешкин: ЦСКА предстоит большая работа, чтобы вернуться в лидеры
ЦСКА оказался на распутье после последних двух сезонов без медалей чемпионата России по футболу, менеджменту клуба предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть армейцев в лидеры российского футбола, заявил председатель совета директоров московского клуба Максим Орешкин.
РИА Новости 10:33
Здоровье
162 случая коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
В России за сутки выявили 5 057 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались еще 124 человека, выздоровели — 6 098 пациентов.
Kursk.com вчера в 03:40
Армия и оружие
В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США
Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 07:13
Путешествия
В Турции опровергли информацию о навязывании экскурсий туристам
Представители туркомпаний активно обсуждают на страницах TourDom.ru и в соцсетях статью о сомнительных способах продажи экскурсий некоторыми гидами в Турции.
ТурДом 10:04
Футбол
Маммана и Жоаозиньо остались в запасе «Сочи» на матч с «Химками»
Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Чемпионат 10:58
Фигурное катание
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
За четыре года обучения на бакалавриате фигуристка заплатит 1,32 млн рублей.
Газета.Ru 09:32
Здоровье
В Горном Алтае зафиксировали вспышку бубонной чумы
Напомним, в начале июля в северных районах Монголии и Китая была зарегистрирована вспышка бубонной чумы – двое человек заразились, употребив в пищу сурка.
ТВК 06:39