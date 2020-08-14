Россия и Мальта согласовали повышение ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Об этом сообщает Минфин РФ в публикации на своем официальном сайте.

Россия и Мальта договорились повысить налог на дивиденды на 15%

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Армия и оружие В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. 89

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