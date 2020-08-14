Экономика

Финансовая газетаФинансовая газетаРоссия и Мальта договорились повысить налог на дивиденды на 15%

Россия и Мальта согласовали повышение ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Об этом сообщает Минфин РФ в публикации на своем официальном сайте.
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Россия и Мальта договорились повысить налог на дивиденды

Коммерсантъ09:40

Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

ТАСС09:25

Россия согласовала повышение налога на дивиденды с Мальтой

Комсомольская правда09:34

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

RT на русском09:33

РФ и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды

Интерфакс09:29

Россия и Мальта договорились о новых условиях налогового соглашения

Газета.Ru09:36

Россия и Мальта договорились о поправках в налоговое соглашение

Известия09:15
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Академик оценил перспективу первой российской вакцины от коронавируса

Создание первой российской вакцины от коронавируса говорит о том, что тяжелый вирус может быть побежден в будущем.
Lenta.ru 10:43
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Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом

Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию. Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.
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«Сибирь» обыграла «Амур» и стала победителем мемориала Ромазана

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На площади Независимости в Минске силовики опустили щиты

Белорусские силовики опустили щиты в знак солидарности с протестующими на площади Независимости в центре Минска, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
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Технологии

В сети появились первые данные о качестве «космической» связи Starlink

SpaceX планирует обеспечить свою сеть интернет-спутников скоростью передачи данных до 1 Гбит / с. Участники бета-тестирования спутникового интернета компании SpaceX рассказали о первых результатах проверки скорости передачи данных через наземные терминалы Starlink.
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Китай увеличил добычу газа на 9,5% за 7 месяцев

Китай увеличил добычу природного газа на 9,5% за 7 месяцев.
Газета.Ru 09:03
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Путин в 2019 году заработал 9,726 млн рублей

Доход президента РФ Владимира Путина за 2019 год составил 9 млн 726 тыс. 595 рублей, в среднем - около 810 тыс. рублей в месяц.
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Певица Наталья Подольская сообщила о беременности

Певица Наталья Подольская сообщила в инстаграме о беременности.
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Шоу-бизнес

Актер Сергей Куницкий мог умереть в 35 лет из-за оторвавшегося тромба

iReactor вчера в 08:59
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Общество

В ВОЗ назвали возможные очаги коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
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Адвокат Ефремова на допросах поддерживал признание вины актером

Актер Михаил Ефремов на допросах полностью признавал свою вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 07:08
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Политика

Глава Белорусской церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране

ИА Красная Весна 06:41
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Политика

Глава МИД Австрии заявил о нежелании «отталкивать» Белоруссию к России

Евросоюз не заинтересован в сближении Белоруссии и России и хотел бы, чтобы Минск развивался по европейскому стандарту ценностей, отметил глава МИД Австрии Александер Шалленберг после встречи в Вене с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском 10:20
Космос

Ученые из США описали будущую смерть Вселенной

ToDay News Ufa вчера в 05:43
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Политика

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русском вчера в 15:59
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Экономика

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Собственный капитал президента США Дональда Трамп за последний год сократился на $300 млн.
Известия 10:21
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Политика

Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану

Россия предлагает созвать онлайн-встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием руководителей ФРГ и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации.
Известия 10:31
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Политика

Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти

Координационный совет для обеспечения трансфера власти создают в Белоруссии.
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Мать Казарцева рассказала об оскорблениях в адрес судьи

Казарцева утверждает, что получила много оскорблений в адрес своего сына в социальных сетях.
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Авто

Kia привезет в Россию новый кроссовер Sorento

Компания Kia готовит к выходу на российский рынок кроссовер Kia Sorento нового поколения.
Тарантас Ньюс 11:17
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Дуэйн Джонсон возглавил список самых богатых актеров по версии Forbes

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Общество

Банк России прокомментировал идею ввести 300-рублевую купюру

Как сообщалось ранее, инициировать выпуск денежной купюры с номиналом в 300 рублей с видами города предложили в Екатеринбурге в связи с 300-летием города.
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«Усыновленный» Успенской малыш оказался ребенком Кержакова и Тюльпановой

Некоторые поклонники и СМИ сделали вывод, что певица решила усыновить ребенка.
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Орешкин: ЦСКА предстоит большая работа, чтобы вернуться в лидеры

ЦСКА оказался на распутье после последних двух сезонов без медалей чемпионата России по футболу, менеджменту клуба предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть армейцев в лидеры российского футбола, заявил председатель совета директоров московского клуба Максим Орешкин.
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Здоровье

162 случая коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

В России за сутки выявили 5 057 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались еще 124 человека, выздоровели — 6 098 пациентов.
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Армия и оружие

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 07:13
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Путешествия

В Турции опровергли информацию о навязывании экскурсий туристам

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Маммана и Жоаозиньо остались в запасе «Сочи» на матч с «Химками»

Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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За четыре года обучения на бакалавриате фигуристка заплатит 1,32 млн рублей.
Газета.Ru 09:32
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Напомним, в начале июля в северных районах Монголии и Китая была зарегистрирована вспышка бубонной чумы – двое человек заразились, употребив в пищу сурка.
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Как работают Яндекс.Новости?
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