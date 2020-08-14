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Финансовая газета
Финансовая газета

Россия и Мальта договорились повысить налог на дивиденды на 15%

Россия и Мальта согласовали повышение ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Об этом сообщает Минфин РФ в публикации на своем официальном сайте.В источнике
С чего всё началось
«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты <...> договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций», — говорится в заявлении на сайте
 Минфина.
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Россия согласовала с Мальтой повышение налога на дивиденды и проценты

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