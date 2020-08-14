Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения

Telegram-канал "Крылья войны" расскажет о нем. Появление китайского истребителя пятого поколения FC-31 Модель перспективного истребителя под названием F-60 была показана в Пекинском музее авиации еще в сентябре 2011 года и сильно отличалась от других китайских разработок.