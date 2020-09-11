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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Россия пересмотрит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Правительство утвердило проект протокола для внесения изменений, сообщается на сайте Белого дома. Это касается увеличения налога до 15% на дивиденды и проценты.В источнике
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Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
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Ввод жилья в России сократился за восемь месяцев на 7%

Объем ввода жилья в России за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 7%. Об этом в пятницу, 11 сентября, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на съезде Национального объединения строителей (Нострой) в Санкт-Петербурге.
РБК05:29
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Суд в Москве арестовал двух чиновников Минобороны РФ по делу о взятке

Москва, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы.
REGNUM02:07
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Названы новые правила прохождения техосмотра в РФ в 2020 и 2021 году

Согласно новым правилам техосмотра, легковые автомобили младше четырех лет полностью освобождаются от техосмотра, машинам в возрасте 4-10 лет следует проходить его дваждлы в год, а автомобилям старше 10 лет – ежегодно.
Вечерний курьервчера в 06:04
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Глава Rio Tinto после скандала с пещерами аборигенов уйдет в отставку

Главный исполнительный директор австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto Жан-Себастьян Жак до 31 марта 2021 года покинет свою должность после скандала с разрушением древних пещер в Австралии.
РБК05:50

Чиновник Минпромторга РФ задержан по делу о мошенничестве

Замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев задержан по подозрению в организации мошеннических схем хищения денежных средств в бытность одним из руководителей ЦНИИ "Электроника", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс06:48

Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
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