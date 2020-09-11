Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении
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Россия пересмотрит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Правительство утвердило проект протокола для внесения изменений, сообщается на сайте Белого дома. Это касается увеличения налога до 15% на дивиденды и проценты.В источнике
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