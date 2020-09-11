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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Россия пересмотрит Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Правительство утвердило проект протокола для внесения изменений, сообщается на сайте Белого дома. Это касается увеличения налога до 15% на дивиденды и проценты.В источнике
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Коммерсантъ

Россия и Мальта пересмотрят договор о двойном налогообложении

Коммерсантъ03:44
РБК

Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

РБК03:31
Интерфакс

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Интерфакс03:03
Известия

Россия и Мальта пересмотрят условия налогового соглашения

Известия03:22
Взгляд.ру

Мишустин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

Взгляд.ру03:06
РИА Новости

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

РИА Новости03:29
ТАСС

Кабмин утвердил проект изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

ТАСС02:54

Тихановская попросила Путина не вводить войска в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, не признавшая официальных итогов выборов, в ходе интервью польской газете "Речь Посполита" ответила на вопрос о стратегии России по отношению к Белоруссии.
Московский Комсомолец04:37
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Кремль счел естественным процессом текущий рост случаев COVID-19

Незначительный рост заболевания коронавирусом в некоторых российских регионах является естественным процессом на фоне окончания сезона отпусков и начала учебного года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс05:51

В Кремле надеются на переход к росту экономики в обозримой перспективе

В Кремле надеются, что уже в обозримой перспективе удастся остановить падение экономики и перейти к росту, правительство продолжает работать над минимизацией последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости05:50
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Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным

Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру04:11
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