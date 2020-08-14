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Россия и Мальта согласовали повышение до 15% налога на дивиденды

Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%, говорится в сообщении Минфина РФ.В источнике
С чего всё началось
«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты <...> договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций», — говорится в заявлении на сайте
 Минфина.
Известиявчера в 09:15
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды и проценты

Телеканал 360°вчера в 14:28
ТАСС

Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

ТАССвчера в 09:25
Газета.Ru

Россия и Мальта договорились о новых условиях налогового соглашения

Газета.Ruвчера в 09:36
Интерфакс

РФ и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды

Интерфаксвчера в 09:29
РБК

Как сократить издержки в эпоху борьбы с «налоговыми гаванями»

РБКвчера в 11:00
Комсомольская правда

Россия согласовала повышение налога на дивиденды с Мальтой

Комсомольская правдавчера в 09:34
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РЕН ТВвчера в 01:09
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