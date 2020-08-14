Китай может оказаться вне глобальной долларовой системы

Специалисты постоянно озвучивают призывы по поводу мер, которые необходимо принимать для того, чтобы укрепить позицию юаня на глобальных пространствах рынка – именно это нужно для снижения зависимости от доллара и для того, чтобы предотвратить появление финансового железного занавеса.