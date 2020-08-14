Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.В источнике
С чего всё началось
«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты <...> договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций», — говорится в заявлении на сайте
 Минфина.
Известиявчера в 09:15
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды и проценты

Телеканал 360°вчера в 14:28
Вести.Ru

Поднять ставки. Специальный репортаж

Вести.Ru12 августа в 05:19
Интерфакс

РФ и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды

Интерфаксвчера в 09:29
ТАСС

Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

ТАССвчера в 09:25
Комсомольская правда

Россия согласовала повышение налога на дивиденды с Мальтой

Комсомольская правдавчера в 09:34
Газета.Ru

Россия и Мальта договорились о новых условиях налогового соглашения

Газета.Ruвчера в 09:36
Актуальные комментарии

Замедление экономики: к чему приведет масштабный пересмотр налоговых соглашений

Актуальные комментарии12 августа в 03:58

На Украине может произойти госпереворот — депутат Рады

Как сообщало ИА REGNUM, ранее однопартиец Кивы, депутат Рады Ренат Кузьмин предупредил, что осенью 2020 года может произойти попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского представителями прежней власти во главе с Порошенко.
REGNUMвчера в 07:16
2

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
261

Совбез ООН разрешил поставлять оружие в Иран

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
Lenta.ru19:06
117

В Красноярском крае отменен указ губернатора о самоизоляции

Указ губернатора "О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" утрачивает силу.
Городские новости. Красноярсквчера в 07:18
27

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
23

В Новокузнецке начали опечатывать торговые объекты, где не соблюдают масочный режим

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём аккаунте ВК обратился к горожанам и призвал строго соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Город новостей01:06

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное деловчера в 02:36
12

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
51