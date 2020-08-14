Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды
«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.В источнике
С чего всё началось
«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты <...> договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций», — говорится в заявлении на сайте
Минфина.
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