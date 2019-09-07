Политика

RT на русскомRT на русскомКакие вопросы обсудят Владимир Путин и Игорь Додон в Москве

Президент России Владимир Путин 7 сентября проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщает пресс-служба Кремля. «Стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества», — говорится в заявлении на официальном сайте главы РФ.
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Игорь Додон и Владимир Путин обсудят вопросы сотрудничества между Молдовой и Российской Федерацией

КП - Молдовавчера в 13:05
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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