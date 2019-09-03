Экономика
РИА НовостиПутин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества
РФПИ ранее во вторник объявил, что вместе с дочерней инвестиционной компанией Банка развития Республики Монголия DBM Asset Management создаст совместный Российско-монгольский фонд инвестиционного сотрудничества. Соответствующее соглашение подписали в ходе визита президента РФ в Улан-Батор.
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Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Ранее господин Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса.
Коммерсантъ 04:31
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с моста
После злоумышленник сбросил девушку с 27-метрового моста и скрылся.
Регион online 04:04
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Политика
В Израиле раскритиковали Польшу за игнорирование Холокоста
Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
Взгляд.ру 02:08
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Общество
Назван самый опасный город России
Сопоставимый уровень критичности при субъективной оценке безопасности горожан зафиксирован в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (5,2), в Якутске (5,3) и Новочеркасске Ростовской области (5,4). Балл 5,6 зафиксирован сразу в трех городах, попавших в исследование: Первоуральске Свердловской области, Прокопьевске и Белово Кемеровской области.
Lenta.ru 01:37
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Общество
Ученые показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Ученые обнародовали видео, на котором запечатлен самолет, пролетающий через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
Известия 05:08
Происшествия
Дети погибли при нападении на школу в Китае
В результате нападения мужчины на начальную школу в китайской провинции Хубэй погибли 8 детей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:15
Происшествия
СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны
Двина Сегодня 04:16
Общество
В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины
Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.
REGNUM 04:37
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на 1,6 млрд евро
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией на сумму 1,58 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter министр финансов Харрис Георгиадес.
Ведомости вчера в 13:11
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области
Интерфакс 04:27
Армия и оружие
Шойгу сообщил о поступлении в армию до 2027 года более 400 вертолетов
Министерство обороны России в рамках исполнения госпрограммы вооружения до 2027 года получит 423 современных вертолета.
Известия 05:25
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским
На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:15
Футбол
Бывший защитник «Спартака» перешёл в «Факел»
Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов стал игроком «Факела». Об этом сообщил официальный сайт воронежского клуба.
Чемпионат 05:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз
Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов в скором времени в третий раз станет отцом.
Российская газета 04:30
Футбол
Шомуродов признан лучшим игроком РПЛ по итогам августа
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов стал лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца.
Бомбардир.ру 04:26