Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансРоссия и Монголия создали фонд инвестиционного сотрудничества

Россия и Монголия заключат соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава "Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества

Комсомольская правда04:37

Россия и Монголия создадут совместный фонд инвестиционного сотрудничества

ТАСС02:08

РФПИ и «дочка» Банка развития Монголии создадут совместный фонд

Финмаркет03:48

Путин рассказал о российско-монгольском фонде инвестсотрудничества

РИА Новости04:31

Россия и Монголия создадут совместный фонд инвестиционного сотрудничества

REGNUM03:19

У России и Монголии будет совместный фонд инвестсотрудничества

ФедералПресс02:47

Россия и Монголия создали фонд инвестиционного сотрудничества

Вести.Финанс03:54
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