Политика
Rambler News ServiceРоссия и Норвегия обсуждают поставки SSJ-100
Россия и Норвегия обсуждают поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
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Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48
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Политика
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В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
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