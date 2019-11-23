Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссия и Норвегия обсуждают поставки SSJ-100

Россия и Норвегия обсуждают поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Читать в источнике
Комментировать14
Денис Мантуров
Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет.
— Денис Мантуров, российский политикТелеканал 360° 09:48

Подробнее о событии

ОАК заявила о переговорах с Турцией о поставках самолетов SSJ-100 и МС-21

Интерфакс06:15

Россия и Турция обсуждают контракт по самолетам SSJ-100 и МС-21

Московский Комсомолец06:16

Две страны заинтересовались SSJ-100

Lenta.ru07:01

ОАК провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов

Известия08:09

Россия провела переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов

РЕН ТВ08:47

Россия обсуждает поставки самолетов с Норвегией и Турцией

Вести.Ru07:17

Россия обсуждает с Норвегией поставки SSJ-100

Российская газета08:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Общество

Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно

Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».
Ридус 09:54
Политика

Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Известия 08:20
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Футбол

Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ

Болельщики воронежского "Факела" выбежали на поле по окончании домашнего матча против "Нижнего Новгорода" и напали на футболистов местной команды.
РИА Новости 12:34
Общество

В Совфеде посоветовали игнорировать концерты Ротару в России

Вечерняя Москва вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск вчера в 09:05
Музыка

U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет

Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
ТАСС 03:26
Армия и оружие

Группировки боевых роботов создадут в России

Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году.
Известия вчера в 19:42
Происшествия

Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге

Форпост Северо-Запад 10:52
Политика

ФСБ России опубликовала видео с украинских кораблей

В ФСБ заявили, что довести суда до неудовлетворительного состояния можно было только за время перехода от Крыма до Очаково, и если украинская сторона умудрилась "угробить" их — то это проблемы украинской стороны.
Примечания 21 ноября в 04:30
Политика

«Единая Россия» займется защитой граждан

«Партия всегда занималась этим вопросом, и я думаю, что лишний раз подчеркнуть значимость данной темы и создать такой центр будет очень полезно как для нас, как для партии, так и для граждан, для наших избирателей», — заявил он на XIX съезде «Единой России».
Lenta.ru 06:50
Здоровье

Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Экспресс газета вчера в 11:14
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
Тульская служба новостей 04:52
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна

В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
РИА Новости 12:08
Кино

В Англии разработали инструкцию по съемкам откровенных сцен

Piter.tv 11:53
Экономика

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов.
RT на русском 09:55
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Известия 12:27
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 17 ноября в 19:02
Футбол

Вратарь «Ростова» Бабурин раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

Вратарь "Ростова" Егор Бабурин раскритиковал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
РИА Новости 12:12
Авто

Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Tvoe-avto.com 13:04
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Известия вчера в 20:08
Политика

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости 11:13
Хоккей

«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко

Спорт-Экспресс 06:09
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Общество

Росавтодор одобрил проект моста через реку Лена

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект автомоста через реку Лена в Якутии, который ведомство одобрило, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное