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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия и ОАЭ создадут предприятие для разработки сверхзвукового самолета

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о совместной работе РФ и ОАЭ над созданием предприятия для разработки и сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета, передает ТАСС. Известно, что в проекте от ОАЭ будет участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.В источнике
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Россия и ОАЭ создадут СП для разработки сверхзвукового бизнес-джета

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своей рабочей поездки в ОАЭ.
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