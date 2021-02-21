Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о совместной работе РФ и ОАЭ над созданием предприятия для разработки и сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета, передает ТАСС. Известно, что в проекте от ОАЭ будет участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.

С чего всё началось Россия и ОАЭ создадут СП для разработки сверхзвукового бизнес-джета Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своей рабочей поездки в ОАЭ. ТАСС 02:37