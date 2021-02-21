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Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой бизнес-джет

Россия и ОАЭ совместно разработают и создадут сверхзвуковой бизнес-джет, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ОАЭ.В источнике
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Россия и ОАЭ создадут СП для разработки сверхзвукового бизнес-джета

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своей рабочей поездки в ОАЭ.
ТАСС02:37
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Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России

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RT на русском09:55

Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России

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Россия и ОАЭ разработают сверхзвуковой пассажирский самолет

РИА Новости03:16

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