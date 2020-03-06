В Вене состоялись переговоры министров стран-членов ОПЕК+. В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Однако переговоры не увенчались успехом, Россия не смогла договориться с другими странами.

Россия и ОПЕК не договорились по вопросу сокращения добычи нефти

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