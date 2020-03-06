Энергетика
Piter.tvРоссия и ОПЕК не договорились по вопросу сокращения добычи нефти
В Вене состоялись переговоры министров стран-членов ОПЕК+. В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Однако переговоры не увенчались успехом, Россия не смогла договориться с другими странами.
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Политика
Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
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Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
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Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса
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Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
Армия и оружие
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Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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Экс-судья Ла Лиги об офсайде Видаля перед пенальти «Барсы»: «Он не вмешивался в игру. Нельзя свистеть»
Некоторые говорят, что Видаль был в офсайде перед этим, но чилиец вообще не вмешивался в игру, поэтому нельзя свистеть такой офсайд.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Футбол
Соболев станцевал перед игроками «Спартака» в день рождения. Его прогнали через «тоннель»
В честь дня рождения спартаковцы организовали форварду традиционный праздничный «тоннель». Соболев также станцевал перед одноклубниками.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашение с Россией по сирийскому Идлибу имеет важное значение по нескольким направлениям.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Здоровье
В Китае рассказали об изменении симптомов коронавируса
Валерий Шарифулин / ТАСС Китайские специалисты обнаружили, что коронавирус в начале вспышки имел более очевидные клинические симптомы, чем сейчас.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Общество
Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове
Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.