Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии. Что касается сокращений — наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению.

Члены нефтяного картеля ОПЕК не смогли договориться с Россией и другими странами-экспортерами сырья о дальнейшем ограничении на добычу нефти. С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи, пояснил министр энергетики РФ Александр Новак.

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

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