Энергетика
Капитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи нефти
RT на русскомвчера в 14:22
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Комментарии
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Футбол
В Англии могут запретить посещать матчи людям старше 70 лет
Руководство Английской премьер-лиги рассматривает возможность временного запрета на посещение матчей чемпионата для пожилых людей старше 70 лет.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный до сих пор стыдится своего романа с Еленой Темниковой
Футбол
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче молодежного первенства России
Московский "Спартак" на своем поле разгромил "Краснодар" в матче 21-го тура молодежного первенства России по футболу.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
Происшествия
В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
Футбол
Широков: пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал в «Лужниках». Будет как в Англии
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с местом проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Баскетбол
Леброн Джеймс третьим в истории НБА набрал 34 тыс. очков
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принес команде 37 баллов. Суммарное количество очков, набранное им за карьеру, составило 34 030.
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира
Стали известны составы женской и мужской сборных России на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Политика
Британия возмутилась методами борьбы с коронавирусом в Москве
Напомним, 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа.
Общество
Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Авто
В феврале российский авторынок сократился на 2,2%
У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Политика
Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе
Наука
Роботы научились накрывать на стол, наблюдая за людьми
Как пишет ресурс TechXplore, роботы уже научились накрывать на стол, наблюдая за людьми.