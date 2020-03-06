Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
ТАСС06:37

Подробнее о событии

ОПЕК не вышла в плюс

Коммерсантъ15:34

Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

ТАСС14:53

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

РБК05:46

Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Lenta.ru10:34

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении нефтедобычи

Газета.Ru07:54

Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Комсомольская правда07:53

СМИ узнали о провале переговоров по сделке ОПЕК

Московский Комсомолец10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:10, Ашберн

Комментарии

Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

Astera вчера в 00:00
Космос

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК 13:28
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

РИА Новости 18:25
Политика

МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
РБК 05:57
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета 19:53
Кино

Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor 06:36
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Технологии

Американцы испытали увеличенный дрон-камикадзе

N+1 01:48
Происшествия

В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
BFM.ru 04:47
Экономика

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян. Почти 58% россиян пропускают оплату из-за финансовых трудностей.
Piter.tv вчера в 00:47
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости 12:10
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия 15:51
Армия и оружие

США показали анимацию удара нового полуавтономного оружия

Популярная механика 04 марта в 01:35
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости 19:40
Армия и оружие

«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

Профиль 16:20
Общество

Российский глазированный сырок высоко оценили в Японии

Японские пользователи сети высоко оценили российские глазированные сырки.
Газета.Ru 10:56
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Интерфакс 21:30
Общество

Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян

Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
РИА Новости 19:35
Экономика

Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады

Японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса.
Известия 21:40
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Политика

Эрдоган анонсировал начало использования российских С-400

Политическая Экспертиза 06:20
Футбол

«С ним было сложно играть». Футболист «Гэлакси» рад уходу Ибрагимовича

Матч ТВ 15:35
Экономика

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 04 марта в 01:59
Футбол

Французский футболист Ле Таллек рассказал о получении гражданства РФ

Французский футболист "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что находится в процессе получения российского гражданства.
Pravda.Ru 09:36
Биатлон

Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

RT на русском 15:57
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 03:52
Автоспорт

Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
Чемпионат вчера в 03:02
Шоу-бизнес

Дочь Валерии официально сменила имя

Похоже, что 26-летняя певица Анна Шульгина довольно долго испытывала дискомфорт по поводу своего имени, которое было ей дано при рождении.
Экспресс газета 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное