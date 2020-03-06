Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Переговоры стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом

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Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
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Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
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