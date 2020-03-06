Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Александр Новак
Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии. Что касается сокращений — наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению.
— Александр Новак, российский политикOilCapital.ru вчера в 12:37

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