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Капитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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«Сделка мертва»: Россия отказалась от крупнейшего снижения добычи нефти с 2008 года
Forbes06 марта в 11:57
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
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