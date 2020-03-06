Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Переговоры стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом

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«Сделка мертва»: Россия отказалась от крупнейшего снижения добычи нефти с 2008 года

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Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

ТАСС06 марта в 15:53

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась

РБК06 марта в 12:44

Ноев ковчег нефтяной сделки ОПЕК+ дал течь. Обобщение

Интерфакс06 марта в 17:30
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Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

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Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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Недавно появилась информация, что голливудский актер Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2». Источник, связанный с созданием второй части фильма, говорит, что зрители снова смогут увидеть артиста в роли знаменитого комедийного персонажа Маска.
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Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%

Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
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Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
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Почему минивэн LADA Kalina не пошел в серию

"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 06:34
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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Фондовые индексы Европы открылись обвалами на 3–10%

Европейские фондовые индексы значительно падают в начале торгов, следует из данных панъевропейской Euronext и местных бирж.
Коммерсантъ 05:16
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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

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В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине

Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
РИА Новости 04:15
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Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
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Армия и оружие

Афганистан пригрозил талибам наступлением, если те продолжат атаки

Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что если боевики исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратят атаки до конца недели, правительственные силы перейдут из обороны в наступление.
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Стоимость автомобилей в России вырастет на 10% в нынешнем году

Автомобильный портал «Автонет» сообщает, что обвал рынков и эпидемия коронавируса скажутся на стоимости автомобилей в России, их цена вырастет на 10% в нынешнем году.
iReactor 04:10
Энергетика

Экономист Масленников не считает текущий обвал цен на нефть критичным

Падение мировых цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+ пока еще не настолько критично, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
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Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 уже продаются в России

В модернизированном Т6.1 теперь используется цифровая «приборка» правда, за дополнительную плату.
CarsWeek.ru вчера в 06:02
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Раскрыты модули камеры смартфона Huawei P40 Pro

ToDay News Ufa вчера в 02:53
Шоу-бизнес

Актриса Лариса Голубкина празднует юбилей

Народная артистка РСФСР, любимица зрителей Лариса Голубкина в понедельник, 9 марта, празднует юбилей.
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Фото записки Путину девушки из Иваново показали на телевидении

Аргументы недели вчера в 15:36
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Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Вылетевший из «Шереметьево» самолет вернется обратно из-за неполадок

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet в понедельник после вылета в Ростов-на-Дону возвращается в "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Ожидается штормовой ветер до 23 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит 3–5 градусов.
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Россиянам пообещали «нормальное лето»

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
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Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе

10 марта военные представители двух стран обсудят начало патрулирования Идлиба, запланированное на 15 марта.
Вести.Ru 04:10
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