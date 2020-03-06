Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Переговоры стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом

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На первый план вышли риски провала итоговых переговоров ОПЕК

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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
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Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

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Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров

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