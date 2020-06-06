с чего всё началось

Александр Новак подчеркнул, что любое сокращение – это временное явление.

Общество На Камчатке очаг коронавируса выявили в доме ребенка Известно, что коронавирус подтвердился у 24 сотрудников Дома ребенка, большинство из заболевших не имеют явных клинических проявлений заболевания. 3

Космос Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.

Общество В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт РИА Новости. 816

Хоккей Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России. 3

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI). 243

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь. 2

Политика МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. 1,2K

Единоборства Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца. 1

Политика Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик сообщил Daily Express.

Общество Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. 93

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Происшествия Спасатели собрали 650 кубометров топлива с места разлива в Норильске Сотрудники Морспасслужбы РФ с 1 июня собрали более 650 кубометров дизельного топлива с места его разлива в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Росморречфлота.

Шоу-бизнес Детское фото Мерьем Узерли «взорвало» интернет Согласно распространённому сообщению, Мерьем поделилась своим фото в девятилетнем возрасте, которое вызвало у подписчиков массу эмоций.

Общество Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости. 707