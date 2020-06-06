Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтраны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Александр Новак подчеркнул, что любое сокращение – это временное явление.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbes06 июня в 09:03

Подробнее о событии

Хорошо, но мало: мелкие игроки ставят под угрозу сделку ОПЕК+

Известиявчера в 17:02

Нефть в спокойном течении

Российская газетавчера в 11:24

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъ06 июня в 12:36

ОПЕК+ продолжит сокращать добычу рекордными темпами до конца июля

ТАСС06 июня в 15:57

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдаш06 июня в 10:44

Страны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Эхо Москвывчера в 02:04

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

РИА Новости06 июня в 10:19
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Общество

На Камчатке очаг коронавируса выявили в доме ребенка

Известно, что коронавирус подтвердился у 24 сотрудников Дома ребенка, большинство из заболевших не имеют явных клинических проявлений заболевания.
ГЛАС.RU 01:25
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Космос

Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт

Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Происшествия

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 08:36
55
Общество

В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт РИА Новости.
RT на русском 01:15
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Общество

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
3,2K
Хоккей

Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer 05 июня в 02:09
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих

В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
2
Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
Коммерсантъ вчера в 02:55
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Единоборства

Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru вчера в 02:26
1
Здоровье

В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом

На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
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Игры

Вышла новая версия модификации HD Reworked к игре «Ведьмак 3»

Версия 12.0 модификации HD Reworked вышла на платформе Nexus Mods, сообщил 6 июня создатель обновления под псевдонимом Halk Hogan.
ИА Красная Весна 06 июня в 15:56
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Политика

Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа

Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
Известия 01:38
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
93
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
1,9K
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Гаджеты

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора

Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом.
The GEEK вчера в 03:17
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Происшествия

Спасатели собрали 650 кубометров топлива с места разлива в Норильске

Сотрудники Морспасслужбы РФ с 1 июня собрали более 650 кубометров дизельного топлива с места его разлива в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Росморречфлота.
Газета.Ru 00:23
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
54
Общество

В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

RT на русском 01:19
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Общество

Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
73
Гаджеты

Самый необычный смартфон в мире на Indiegogo оценен в $500

На Indiegogo представили очень необычный в наше время смартфон с премиальным дизайном и невысокой ценой – 500 долларов.
Astera вчера в 06:54
10
Шоу-бизнес

Детское фото Мерьем Узерли «взорвало» интернет

Согласно распространённому сообщению, Мерьем поделилась своим фото в девятилетнем возрасте, которое вызвало у подписчиков массу эмоций.
Rusturkey.com вчера в 23:14
Общество

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:58
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Политика

В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу

Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
REGNUM 00:19
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