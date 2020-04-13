Страны-участницы ОПЕК+ четыре дня вели переговоры о новом нефтяном соглашении и в итоге нашли компромисс. По новому соглашению, речь идёт о крупнейшем сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне 2020 года и постепенном ослаблении ограничений в течение двух лет.

Россия и ОПЕК согласились на рекордное сокращение добычи нефти. Детали новой сделки

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