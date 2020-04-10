Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Условия, которые озвучил Новак, соответствуют тем, о которых секретариат ОПЕК сообщал после встречи 9 апреля.
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с чего всё началось

ОПЕК+ согласовал новую сделку

ОПЕК+ согласовал новую сделку, рассказал министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости15:12

Подробнее о событии

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Газета.Ru15:25

Минэнерго не исключило принятия дополнительных мер на рынке нефти в случае необходимости

ТАСС15:24

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ru02:35

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

RT на русском15:13

ОПЕК+ согласовал новую сделку

РИА Новости15:12

Азербайджан заявил, что ОПЕК+ должна согласовать сделку с Мексикой до мая

Телеканал 360°04:46

Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+

РБК15:21
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Комментарии

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