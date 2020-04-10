с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Условия, которые озвучил Новак, соответствуют тем, о которых секретариат ОПЕК сообщал после встречи 9 апреля.

Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти

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