с чего всё началось

Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать.

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

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Наука Предложен новый менее травматичный метод лечения катаракты Методы лечения катаракты совершенствуются постоянно, в том числе над этим работают специалисты Университета ИТМО в сотрудничестве с Межотраслевым научно-техническим комплексом «Микрохирургия глаза» (Центр Фёдорова).

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 427

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Здоровье В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней. 183

Шоу-бизнес Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет. 631

Транспорт В Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» приостановит оказание услуг Каршеринг «Яндекс.Драйв» с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в столице из-за введения властями Москвы жестких ограничительных мер для уменьшения числа передвижений москвичей по городу на фоне распространения коронавируса.

Общество В Москве усилили меры по борьбе с коронавирусом В Москве начался первый этап выдачи пропусков для поездок на работу в связи с усилением мер борьбы с коронавирусом.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер. 2,4K

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Общество Специалисты научили правильно хоронить умерших от коронавируса В Роспотребнадзоре заявили, что церемония прощания с гражданами, умершими от коронавируса должна проходить при закрытом гробе, сообщает ИА DEITA.

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