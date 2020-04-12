Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать.
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с чего всё началось
Участники ОПЕК+ договорились о снижении производства нефти почти на 10 млн барр./сутки с 1 мая, сообщил
 в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.
РБК14:16

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Источник: глобальное сокращение нефтедобычи с мая может достичь 20 млн баррелей в сутки

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Сокращение добычи G20 может вырасти на 4,5 млн б/с в дополнение к сделке ОПЕК+ – агентство

ПРАЙМ16:00

Reuters: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки

Телеканал RTVI09 апреля в 18:41
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