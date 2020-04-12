Энергетика
ВедомостиРоссия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать.
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Reuters: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки
Телеканал RTVI09 апреля в 18:41
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