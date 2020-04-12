с чего всё началось

Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать.

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 450

Общество ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 390

Происшествия Антифейк. Трупов на Покровском тракте не было Ранее мессенджерах и социальных сетях распространилась информация, что на Покровском тракте Якутска обнаружены трупы трех жительниц Таттинского района. 1

Общество На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

Общество Назван самый инфицированный коронавирусом округ Московской области Коронавирус выявлен у жителей 55 округов Московской области, самое большое количество заразившихся зафиксировано в Люберцах, там их число достигло 106, заявили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 271

Экономика Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия. 2

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,5K

Здоровье Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи. 7

Религия С понедельника у православных начинается Страстная неделя С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.

Общество Ассанж тайно стал отцом двух детей в посольстве Эквадора Отцом двух сыновей, скрываясь в посольстве Эквадора в Лондоне, стал Джулиан Ассанж, сообщила 12 апреля британская газета The Mail on Sunday. 4

Общество Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу. 1

Космос Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе. 1

Здоровье Что и как работает в Алтайском крае на этой неделе МФЦ Алтайского края До 30 апреля центры работают только по предварительной записи.