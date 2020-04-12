Энергетика
ВедомостиРоссия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
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The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
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Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что после заключения новой сделки ОПЕК+ американская нефтяная отрасль значительно укрепится.
RT на русском 18:54
Общество
На сайте мэрии Москвы открыли доступ к оформлению цифровых пропусков
На официальном портале правительства Москвы mos.ru открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
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Экономика
Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса
Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.
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В России отмечают День войск противовоздушной обороны
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Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
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Газета.Ru 10:10
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Оказалось, что он сменил роль в проекте и теперь сядет в режиссерское кресло. Роман "Жребий" был написан "королем ужасов" в 1975 году.
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Отцом двух сыновей, скрываясь в посольстве Эквадора в Лондоне, стал Джулиан Ассанж, сообщила 12 апреля британская газета The Mail on Sunday.
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Газета.Ru 19:58
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В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
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Вертолет для полетов на Марсе прикрепили к марсоходу Perseverance
Согласно плану предстоящей миссии, вертолет начнет полеты примерно через два с половиной месяца после приземления примарсения беспилотного корабля на Марсе.
iXBT.com 03:01
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В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи
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Майк Тайсон заявил, что проиграл бы Али в реальном бою
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Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
Ролик с испытаний украинской ракеты «Нептун» консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube.
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Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек
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Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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В Кремле рассказали о состоянии здоровья Владимира Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 12:32