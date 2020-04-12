Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать.
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«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил
 в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.
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