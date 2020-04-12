с чего всё началось

Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать.

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 94

Наука На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства. 17

Общество Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев «Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России». 5

Шоу-бизнес Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии Российская певица Татьяна Буланова, которая в настоящее время госпитализирована в научно-исследовательском центре, который специализируется на кардиологии и сосудистых заболеваниях, рассказала о своем состоянии. 622

Общество Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 159

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом «В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба. 306

Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1K

Общество Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,6K

Общество YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому. 216

Общество Возможность продления ограничений после 30 апреля оценила Голикова Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с официальным заявлением, в котором спрогнозировала сроки полной отмены всех ограничительных мер, действующих на территории страны, в связи с распространением коронавирусной инфекции. 70