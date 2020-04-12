Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Мексика, которая тормозила сделку, снизит добычу на 100 000 баррелей в сутки. В начале марта страны ОПЕК и «не ОПЕК» не смогли договориться о продлении сделки и 1 апреля она прекратила действовать.
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с чего всё началось
"Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая", - написал в Twitter
 министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.
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