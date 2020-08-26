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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Пентагон связался с Минобороны РФ из-за инцидента с военными в Сирии

Обе стороны решили сохранить детали разговора в тайне, сообщает РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что несколько американских военных пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. Военнослужащие США получили незначительные травмы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

Ранее СМИ писали, что на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона.
РИА Новостивчера в 15:41
Подробнее о событии
РБК

Пентагон обсудил с Генштабом России столкновение военных с патрулем в САР

РБК17:22
ТАСС

Песков прокомментировал инцидент между военными России и США в Сирии

ТАСС17:14
Интерфакс

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Интерфаксвчера в 15:16
РИА Новости

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

РИА Новостивчера в 15:41
Lenta.ru

Генералы России и США поговорили по телефону после столкновения патрулей в Сирии

Lenta.ruвчера в 15:25
Комсомольская правда

Начальники штабов Вооруженных сил России и США провели телефонный разговор

Комсомольская правдавчера в 15:23
RT на русском

Герасимов провёл переговоры с главой генштаба США

RT на русскомвчера в 15:52

В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

Российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии
RT на русском17:20
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известиявчера в 13:38
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

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РБК17:37
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РИА Новости17:35

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
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За рулемвчера в 09:00
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Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

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