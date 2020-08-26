Пентагон связался с Минобороны РФ из-за инцидента с военными в Сирии
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Обе стороны решили сохранить детали разговора в тайне, сообщает РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что несколько американских военных пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии. Военнослужащие США получили незначительные травмы.В источнике
С чего всё началось
Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии
Ранее СМИ писали, что на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона.
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