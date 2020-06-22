Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД

Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
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«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении договора СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора РСМД», — заявили
 в министерстве.
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