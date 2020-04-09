Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр. Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки.
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В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила
, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия — на 2 млн барр.
РБК09 апреля в 10:35

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Газета.Ru09 апреля в 18:37

Reuters узнал о договоренности Москвы и Эр-Рияда по новой нефтяной сделке

РБК09 апреля в 11:31
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Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти

КП - Беларусь10 апреля в 01:59
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн

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