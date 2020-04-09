Энергетика
Lenta.ruРоссия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр. Общий объем сокращения добычи в рамках новой сделки составит 10 миллионов баррелей в сутки.
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с чего всё началось
В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия — на 2 млн барр.РБК09 апреля в 10:35
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Россия и Саудовская Аравия договариваются о беспрецедентном сокращении добычи нефти
Эхо Москвы10 апреля в 02:01
Reuters: Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Коммерсантъ09 апреля в 10:38
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Комментарии
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