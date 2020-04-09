Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

Следующее заседание стран ОПЕК + запланировано на 10 июня. Согласно проекту соглашения, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с текущих 11 млн баррелей, пишет ТАСС со ссылкой на текст соглашения.
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Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

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Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи в ОПЕК+ сроком на два года

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Reuters: страны ОПЕК+ согласовали сокращение нефтедобычи

Коммерсантъ09 апреля в 17:27
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Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти

КП - Беларусь10 апреля в 01:59
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:24, Ашберн

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