Следующее заседание стран ОПЕК + запланировано на 10 июня. Согласно проекту соглашения, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с текущих 11 млн баррелей, пишет ТАСС со ссылкой на текст соглашения.

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти

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