Энергетика
Газета.RuРоссия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти
Следующее заседание стран ОПЕК + запланировано на 10 июня. Согласно проекту соглашения, Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с текущих 11 млн баррелей, пишет ТАСС со ссылкой на текст соглашения.
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Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+
Эхо Москвы10 апреля в 07:12
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
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