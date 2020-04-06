Общество

Накануне.RuНакануне.RuРоссия и Саудовская Аравия хотят участия США в нефтяной сделке, а Трамп их шантажирует

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Саудовская Аравия и Россия на этой неделе попытаются договориться о новой нефтяной сделке в формате ОПЕК+. Предположительно, переговоры состоятся 9 апреля, сейчас идет подготовка к ним. Bloomberg сообщает, что в воскресенье, 5 апреля, переговорщикам удалось достичь некоторого прогресса.
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Политика

Путин пока не планирует контактов с Эр-Риядом по ситуации с нефтью

У президента РФ Владимира Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Армия и оружие

Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Вести.Ru 05:32
Кино

Названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции

Jenny Norquist / Globallookpress Российские онлайн-кинотеатры рассказали, какие сериалы и фильмы пользуются наибольшим спросом у россиян в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:13
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус

Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 21:25
Путешествия

Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года

В Турции не утихают обсуждения выступления министра туризма и культуры страны с заявлением о том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции начало туристического сезона будет перенесено на вторую половину мая.
Территория новостей 04:51
Общество

Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
RT на русском 05:40
Общество

Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
РИА Новости 02:07
Общество

В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 03:46
Политика

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Известия вчера в 06:44
Общество

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России

В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Политика

Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Интерфакс 05:57
Культура

Любимова посоветовала театрам на карантине подумать о репертуаре

Министр культуры России Ольга Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
News.ru 06:05
Происшествия

Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области

Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
REGNUM 06:23
Общество

Мишустин назвал недопустимыми попытки помешать работе курьеров

Попытки помещать работе курьеров и служб доставки, услуги которых стали более востребованными из-за массовой самоизоляции граждан на фоне распространения коронавируса, недопустимы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Аргументы и Факты 05:41
Политика

Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 05:34
Общество

Рязанским школьникам могут продлить учебный год

В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Рязань.Лайф 04 апреля в 07:30
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия вчера в 17:45
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Общество

В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:35
Общество

Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
МонаВиста 04:06
Общество

Предприятиям Петербурга прописали новый стандарт безопасности

Что касается стандарта безопасности в условиях коронавируса, то он должен регулировать особенности режима доступа на территорию, организацию питания работников, санитарную обработку помещений, обеспечение сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия.
АБН 05:17
Финансы

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:13
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
РБК 04:13
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Происшествия

Российский пенсионер расстрелял семью дочери

В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали.
Lenta.ru 02:29
Общество

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Известия 03:12
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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