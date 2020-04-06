Саудовская Аравия и Россия на этой неделе попытаются договориться о новой нефтяной сделке в формате ОПЕК+. Предположительно, переговоры состоятся 9 апреля, сейчас идет подготовка к ним. Bloomberg сообщает, что в воскресенье, 5 апреля, переговорщикам удалось достичь некоторого прогресса.

Россия и Саудовская Аравия хотят участия США в нефтяной сделке, а Трамп их шантажирует

Политика Путин пока не планирует контактов с Эр-Риядом по ситуации с нефтью У президента РФ Владимира Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кино Названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции Jenny Norquist / Globallookpress Российские онлайн-кинотеатры рассказали, какие сериалы и фильмы пользуются наибольшим спросом у россиян в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Общество Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.

Путешествия Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года В Турции не утихают обсуждения выступления министра туризма и культуры страны с заявлением о том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции начало туристического сезона будет перенесено на вторую половину мая.

Общество Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.

Общество Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Политика Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.

Культура Любимова посоветовала театрам на карантине подумать о репертуаре Министр культуры России Ольга Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Общество Мишустин назвал недопустимыми попытки помешать работе курьеров Попытки помещать работе курьеров и служб доставки, услуги которых стали более востребованными из-за массовой самоизоляции граждан на фоне распространения коронавируса, недопустимы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Политика Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.

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Единоборства Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.

Общество Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.

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Экономика Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».