Общество
Накануне.RuРоссия и Саудовская Аравия хотят участия США в нефтяной сделке, а Трамп их шантажирует
Саудовская Аравия и Россия на этой неделе попытаются договориться о новой нефтяной сделке в формате ОПЕК+. Предположительно, переговоры состоятся 9 апреля, сейчас идет подготовка к ним. Bloomberg сообщает, что в воскресенье, 5 апреля, переговорщикам удалось достичь некоторого прогресса.
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Политика
Путин пока не планирует контактов с Эр-Риядом по ситуации с нефтью
У президента РФ Владимира Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Кино
Названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции
Jenny Norquist / Globallookpress Российские онлайн-кинотеатры рассказали, какие сериалы и фильмы пользуются наибольшим спросом у россиян в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале домашнего тестирования на коронавирус
Москва, 6 апреля 2020, 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.
Путешествия
Отельеры Турции рассказали, как долго продлится сезон 2020 года
В Турции не утихают обсуждения выступления министра туризма и культуры страны с заявлением о том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции начало туристического сезона будет перенесено на вторую половину мая.
Общество
Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.
Общество
Петриков: в Москве еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, сказал в интервью РИА Новости директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Татарстане подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
Политика
Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Общество
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России
В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Песков прокомментировал реакцию регионов на приезд москвичей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что по реакциям в отдельных регионах на распространение коронавируса нельзя судить обо всей стране.
Культура
Любимова посоветовала театрам на карантине подумать о репертуаре
Министр культуры России Ольга Любимова призвала руководителей театров уделить внимание репертуарной политике и подумать, чем привлечь зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области
Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
Общество
Мишустин назвал недопустимыми попытки помешать работе курьеров
Попытки помещать работе курьеров и служб доставки, услуги которых стали более востребованными из-за массовой самоизоляции граждан на фоне распространения коронавируса, недопустимы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Путин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом
Москва, 6 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Меры противодействия распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.
Общество
Рязанским школьникам могут продлить учебный год
В ряде рязанских школ учебный год могут продлить до 8 июня.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Происшествия
Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Общество
В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Госпитализирован заразившийся коронавирусом Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован для сдачи дополнительных анализов.
Общество
Предприятиям Петербурга прописали новый стандарт безопасности
Что касается стандарта безопасности в условиях коронавируса, то он должен регулировать особенности режима доступа на территорию, организацию питания работников, санитарную обработку помещений, обеспечение сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия.
Финансы
ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
Экономика
Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России
В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Происшествия
Российский пенсионер расстрелял семью дочери
В деревне Маслова Тюменской области 62-летний пенсионер расстрелял семью дочери, два человека пострадали.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.