Энергетика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиРоссия и Саудовская Аравия могут начать новую нефтяную войну

Политологи предполагают, что Россия и Саудовская Аравия могут начать новую нефтяную войну. Причиной для этого могут стать разногласия в вопросах исполнения подписанного в апреле договора ОПЕК+.
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Россия и Саудовская Аравия могут снова развязать нефтяную войну — Bloomberg

ИА Красная Весна10:36

У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны

Национальная служба новостей05:31

Аналитик: Нефтяное перемирие повисло в воздухе

Росбалт09:02

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд нашли повод для новой нефтяной войны

Профиль07:11

Россия и Саудовская Аравия на пороге новой войны

Рамблер06:08

Bloomberg нашло повод для новой нефтяной войны России и Саудовской Аравии

ФАН10:07

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Lenta.ru04:55
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Общество

С 1 июня в Москве заработают предприятия торговли и бытовых услуг

Собянин добавил, что на работу дополнительно вышел в столице после майских праздников миллион человек, но одновременно были ужесточены санитарные требования к работодателям, а также введен масочно-перчаточный режим в метро, на транспорте, в магазинах, общественных местах.
Вести.Ru 09:23
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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Армия и оружие

Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе

Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
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Наука

Убивший динозавров астероид упал под разрушительным углом

Моделирование показывает, что астероид упал на Землю под углом около 60 градусов, что максимально увеличивает количество высвободившихся газов, изменяющих климат из-за попадания в верхние слои атмосферы.
Evo-rus.com 05:20
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
1,4K
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Киберспорт

Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»

ГЛАС.RU 25 мая в 13:31
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Политика

МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 13:57
2
Политика

Путин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать помощь регионам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:46
157
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Игры

Ubisoft проводит бесплатные выходные в Far Cry 5

Ubisoft предлагает тем, кто до сих пор не расправился с опасным религиозным культом в американской глубинке, познакомиться с боевиком Far Cry 5. В игре впервые пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 12:53
2
Здоровье

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Игры

Файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня

Разработчики из SNK объявили, что файтинг Samurai Shodown выйдет в Epic Games Store уже 11 июня.
Игромания.ру 04:22
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Музыка

Клип Little Big может установить новый рекорд «Евровидения»

Культуромания вчера в 08:56
1K
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском вчера в 09:32
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Культура

Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале

Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
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Общество

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Вести.Ru вчера в 13:56
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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