Политологи предполагают, что Россия и Саудовская Аравия могут начать новую нефтяную войну. Причиной для этого могут стать разногласия в вопросах исполнения подписанного в апреле договора ОПЕК+.

Россия и Саудовская Аравия могут начать новую нефтяную войну

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