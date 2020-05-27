Энергетика
Актуальные НовостиРоссия и Саудовская Аравия могут начать новую нефтяную войну
Политологи предполагают, что Россия и Саудовская Аравия могут начать новую нефтяную войну. Причиной для этого могут стать разногласия в вопросах исполнения подписанного в апреле договора ОПЕК+.
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Россия и Саудовская Аравия могут снова развязать нефтяную войну — Bloomberg
ИА Красная Веснавчера в 10:36
У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны
Национальная служба новостейвчера в 05:31
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Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество
В Норвегии пара нашла могилу викинга под своей спальней
Дом уже несколько поколений принадлежит одной семье. Находка была сделана, когда пара разобрала пол под спальней, чтобы утеплить его.
Известия 02:28
Экономика
Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:04
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
Игра Far Cry 5 стала временно бесплатной в рамках акции Ubisoft «бесплатные выходные».
NewInform 02:30
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
В России за сутки выявили 8915 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 8915 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Онлайн Тамбов.ру 26 мая в 04:00
Политика
На Украине не исключают ликвидации администраций ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, как только контроль над границей с Россией в Донбассе перейдет Киеву.
Газета.Ru 03:31
Общество
Каждый третий житель Алтайского края получает соцподдержку
В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысяч, - сказал Виктор Томенко.
Алтайская правда вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Васильев ответил упрекнувшим Бабкину в пластике хейтерам
Историк моды и коллега певицы Надежды Бабкиной по передаче "Модный приговор" Александр Васильев вступился за ее цветущий вид, раскритикованный ранее хейтерами.
Газета.Ru 03:42
Футбол
Жоау Мариу покинет «Локомотив» после 30 июня
Хавбек «Интера» Жоау Мариу, играющий в «Локомотиве» на правах аренды, покинет российский клуб после 30 июня, когда истечет срок его соглашения.
ProstoProSport вчера в 23:30
Происшествия
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Происшествия
В Магадане за смерть ребёнка осудили рожавшую дома женщину
Следователи доказали, что 33-летняя женщина ночью 13 февраля 2018 года в домашних условиях самостоятельно родила мальчика.
REGNUM 03:51
Общество
В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа вчера в 03:36
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Общество
Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
Здоровье
Число умерших россиян с коронавирусом превысило четыре тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 4142, за последние сутки зафиксировано 174 летальных исхода.
Lenta.ru 03:38
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
Общество
FT: Великобритания возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса
Великобритания сильнее других стран страдает от пандемии коронавируса - в стране наблюдается самый высокий уровень смертности среди 19 государств, которые обнародуют схожую статистику.
ТАСС 03:44
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлерском шоу
Metaratings 02:45
Общество
В Калининградской области выявили ещё 38 случаев коронавируса
Выздоровели 588 человек, один из них — за последние сутки. Всего в России выявили 8 371 случай заражения COVID-2019.
Калининград.Ru 03:35
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Гаджеты
СМИ: Qualcomm Snapdragon 875 может получить ядра Cortex-A78 и Cortex-X1
По данным источника, новый Snapdragon 875 оснастят одиночным Cortex-X (оно также появится в составе Samsung Exynos 1000 в 2021 году), троицей Cortex-A78 и четырьмя Cortex-A55.
Игромания.ру 02:55