Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой. Перед очередным заседанием, намеченным на 9-10 июня, стороны расходятся в вопросах параметров исполнения договора с 1 июля, пишет Bloomberg.
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Россия и Саудовская Аравия могут снова развязать нефтяную войну — Bloomberg

ИА Красная Весна10:36

Bloomberg нашло повод для новой нефтяной войны России и Саудовской Аравии

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Bloomberg: Москва и Эр-Рияд нашли повод для новой нефтяной войны

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Аналитик: Нефтяное перемирие повисло в воздухе

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Россия и Саудовская Аравия на пороге новой войны

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У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны

Национальная служба новостей05:31

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Lenta.ru04:55
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Космос

Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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Песков: на Парад Победы пригласят лидеров стран СНГ

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Сергей Собянин предложил разрешить москвичам прогулки по графику

По словам градоначальника, графики прогулок можно установить для жителей каждого дома в Москве, пишет портал argumenti.ru.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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Найдена причина осложнений от коронавируса

Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который влияет на высокий риск заражения коронавирусом и тяжелой формы COVID-19.
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Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации

26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
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Гаджеты

Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

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Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
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Футбол

«Уфа» ведет переговоры с арабскими и австрийскими инвесторами

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил, что клуб ведет переговоры с зарубежными инвесторами.
Вестник Кавказа 06:40
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Общество

Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции

Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости 25 мая в 14:10
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Происшествия

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
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Хоккей

Плей-офф Кубка Стэнли пройдет с участием 24 команд

По четыре лучшие команды из «Запада» и «Востока» автоматически попадают в четвертьфиналы конференций.
Магнитогорский рабочий 09:00
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура 12:54
Общество

Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России

Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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Общество

Три аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн

Три крупные аптечные сети столицы получили первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
RT на русском 15:26
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В Германии разработали «живые» батарейки

HotGeo вчера в 04:43
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Масочный режим собираются ввести на всей территории Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня на заседании по эпидемиологической обстановке в регионе поручил профильным ведомствам подготовить предложения по продлению или снятию после 1 июня ряда требований в связи с введенным режимом повышенной готовности.
Тульские Известия 15:34
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Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

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Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
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Главы Архангельской области и НАО объяснили идею объединения регионов

Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский объяснил, что главная задача запуска процесса объединения с Ненецким автономным округом — это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Турецкие военные пострадали от взрыва в Идлибе

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Футбол

Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
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