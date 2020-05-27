Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой. Перед очередным заседанием, намеченным на 9-10 июня, стороны расходятся в вопросах параметров исполнения договора с 1 июля, пишет Bloomberg.

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

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