Энергетика
Lenta.ruРоссия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны
Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой. Перед очередным заседанием, намеченным на 9-10 июня, стороны расходятся в вопросах параметров исполнения договора с 1 июля, пишет Bloomberg.
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У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны
Национальная служба новостей05:31
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Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
В начале февраля Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги в Вашингтоне, писала, что США планируют ввести новые санкции в отношении проекта газопровода.
RT на русском вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с Заворотнюк
Пользователи Сети часто пишут Ворожбит в комментариях к ее фотографиям в Instagram, как она похожа на предыдущую даму сердца Жигунова — Заворотнюк.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Здоровье
Ивановским медикам выплатили первые «ковидные» страховки
10 ивановских медиков, среди которых врачи и средний медицинский персонал, получили от Фонда социального страхования РФ единовременные выплаты в размере 68 811 рублей.
IvanovoNews 09:43
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Общество
Ростовский губернатор пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин
Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию.
REGNUM 08:56
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Московские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами.
Интерфакс 15:32
Авто
Названа дата дебюта нового Volkswagen Nivus
Немецкая компания определилась с датой дебюта нового бюджетного кроссовера Nivus, который предназначен для стран Латинской Америки.
SpeedMe вчера в 05:05
Политика
Украина сорвала работу Контактной группы по Донбассу
Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая проходила 26 мая.
Вести.Ru 15:32
Наука
Прикосновения могут обладать целебными свойствами
Прикосновения обладают целебными свойствами, об этом заявили ученые из США.
iReactor 13:09
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Масочный режим собираются ввести на всей территории Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня на заседании по эпидемиологической обстановке в регионе поручил профильным ведомствам подготовить предложения по продлению или снятию после 1 июня ряда требований в связи с введенным режимом повышенной готовности.
Тульские Известия 15:34
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Общество
Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020
«Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году.
Таймырский телеграф вчера в 02:04
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
Армия и оружие
Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»
Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.
Политическая Экспертиза 11:20
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
Происшествия
Турецкие военные пострадали от взрыва в Идлибе
Идлиб, Сирия, 27 мая 2020, 17:29 — REGNUM Турецкие военные получили ранения 27 мая при взрыве в сирийском Идлибе, передаёт A Haber.
REGNUM 10:29
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05