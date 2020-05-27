Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой. Перед очередным заседанием, намеченным на 9-10 июня, стороны расходятся в вопросах параметров исполнения договора с 1 июля, пишет Bloomberg.
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Россия и Саудовская Аравия могут снова развязать нефтяную войну — Bloomberg

ИА Красная Весна10:36

У России и Саудовской Аравии появился повод для новой нефтяной войны

Национальная служба новостей05:31

Аналитик: Нефтяное перемирие повисло в воздухе

Росбалт09:02

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд нашли повод для новой нефтяной войны

Профиль07:11

Россия и Саудовская Аравия на пороге новой войны

Рамблер06:08

Bloomberg нашло повод для новой нефтяной войны России и Саудовской Аравии

ФАН10:07

Россия и Саудовская Аравия нашли повод для новой нефтяной войны

Lenta.ru04:55
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
173
Общество

Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных

Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
2
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
482
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
786
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 34,5 доллара за баррель

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,9% — до 34,3 доллара за баррель.
Компания 11:50
4
Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
75
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A51 получил версию на 8 ГБ ОЗУ

Компания Samsung выпустила в Индии новую версию популярного смартфона Galaxy A51, которая оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.
Megaobzor.com 10:05
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
1,2K
Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020

Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
Первый Тульский вчера в 01:53
9
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
908
Происшествия

В Москве умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа

В Москве умер советник президента ЛУКОЙЛа Сергей Малюков, ранее занимавший пост вице-президента компании.
РБК 12:18
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
182
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
742
Общество

В Госдуме рассмотрят законопроект о тишине в квартирах

Парламентарии собираются рассмотреть ряд поправок в Жилищный кодекс.
Цензуры.Нет 09:32
51
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
425
Здоровье

В Новозыбкове работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты

Фельдшер из Новозыбкова Галина Мелешенко даже задала вопрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
Городской32 (Брянск) 12:12
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
45
Политика

США признали конец автономии Гонконга от Китая

США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
2
Энергетика

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета).
РБК 05:00
19
Общество

Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров.
Газета.Ru 11:28
48
Футбол

«Фортуна» — «Шальке-04»: прямой эфир матча начнётся в 21:30

Прямая видеотрансляция матча «Фортуна» — «Шальке-04» на «Чемпионате» Чемпионат Германии, как и практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат 12:28
Политика

Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня

Агентство Москва вчера в 08:03
5,8K
Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Газета.Ru 09:59
14
Армия и оружие

Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
2
Наука

Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
51
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,5K
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