Энергетика

РБКРБКЦены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

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Турция не признает апрельские выборы в парламент Сирии

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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
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Группа Little Big поедет на Евровидение от России

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Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
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Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
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NASA сообщило о приближении крупного астероида к Земле

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении к Земле астероида 52768 (1998 OR2).
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Брайтвайт назвал четырёх лучших игроков, которые уже завершили карьеру

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МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
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NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс

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Лью с тренером пришла посмотреть короткую программу юношей на ЮЧМ

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Команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари».
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

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Хотел бы сказать отдельное спасибо Романа Зобнину, который сегодня был немного простужен и даже не был готов на 100%, тем не менее, он отыграл 120 минут, и Гус Тиль вышел на замену и прекрасно прессинговал в дополнительное время.
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