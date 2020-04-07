Энергетика
Lenta.ruРоссия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Участники переговоров согласны, что с рынка должно уйти порядка 10 миллионов баррелей, как и объявил анонсировавший переговоры президент США Дональд Трамп. Также ОПЕК и Россия хотели бы, чтобы к соглашению присоединились и другие производители.
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В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.