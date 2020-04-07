Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Участники переговоров согласны, что с рынка должно уйти порядка 10 миллионов баррелей, как и объявил анонсировавший переговоры президент США Дональд Трамп. Также ОПЕК и Россия хотели бы, чтобы к соглашению присоединились и другие производители.
Читать в источнике
Комментировать2,1K

Подробнее о событии

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Газета.Ru09:51

Саудиты поставили России ультиматум по нефти

Московский Комсомолец03:22

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Lenta.ru07:27

Bloomberg рассказал о требованиях Саудовской Аравии к России по нефти

РИА Новости04:42

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

REGNUM04:49

США будут принуждать Россию и Саудовскую Аравию к соглашению по нефти?

ТАСС06:45

Юрий Барсуков о новой сделке по сокращению добычи

Коммерсантъвчера в 18:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 09:58, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России

Президент Владимир Путин задумался о сокращении нерабочих дней в России, и попросил специалистов высказаться по этому вопросу.
Lenta.ru 09:49
Экономика

ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышении цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Известия 09:46
Общество

Представитель Джонсона рассказал о состоянии британского премьера

Состояние политика назвали стабильным. Джонсон не нуждается в искусственной вентиляции легких и обходится кислородной маской.
НТВ 08:51
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей.
Вести.Ru вчера в 07:55
Экономика

Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу

Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.
РБК Санкт-Петербург 09:47
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Футбол

В ЦСКА договорились о сокращении зарплат в конце марта

В московском ЦСКА еще в конце марта договорились с футболистами и тренерским штабом о сокращении зарплат, передает Sport24.
Газета.Ru 09:34
Общество

В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках

Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
РЕН ТВ вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Здоровье

В Коми коронавирус подозревают еще у 111 жителей республики

Коронавирусную инфекцию подозревают еще у 111 жителей республики Коми, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
РИА Новости 07:56
Хоккей

Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»

В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
ГЛАС.RU 09:47
Политика

Лукашенко призвал победить коронавирус красиво

Власти Белоруссии не ослабляют борьбу с вирусными заболеваниями, но решения принимают исходя из ситуации и ресурсов, заявил президент Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:35
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

ЕС соберет €15 млрд на помощь в борьбе с коронавирусом

Евросоюз планирует собрать €15 млрд для помощи в борьбе с пандемией коронавируса в мире, особенно африканским государствам.
Известия 09:17
Происшествия

МВД обнаружило напечатавший 1 млрд руб. «подпольный ЦБ»

РБК 03:56
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Коммерсантъ 09:42
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
RT на русском 01:23
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru 09:40
Энергетика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Игры

Игроки жалуются, что не могут активировать Uncharted 4 по PS Plus

Сегодня обновилась ежемесячная подборка PS Plus, куда в апреле вошли Uncharted 4: A Thief's End и DiRT Rally 2.0, однако многие подписчики столкнулись с критической проблемой — они не могут активировать боевик Naughty Dog.
Игромания.ру 08:47
Авто

Polestar представил электрический четырехдверный Polestar Precept

Шведский автопроизводитель представил концепт своего будущего четырехдверного Grand Tourer.
SpeedMe 02:06
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Футбол

Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
RT на русском 09:08
Игры

Слухи: в апреле Marvel’s Spider-Man появится в PS Now вместе с двумя другими играми

Если верить утечке, в этом месяце подписчики потокового игрового сервиса Sony смогут опробовать Marvel’s Spider-Man от Insomniac Games — один из самых популярных эксклюзивов PlayStation 4. Проект будет доступен в PS Now до 7 июля, а вместе с ним на площадке появятся Golf Club 2019 и Just Cause 4. Последняя пробудет в стриминговом сервисе до 6 октября.
3DNews 06:31
Экономика

Согласован механизм отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России согласовало механизм отсрочки платежей за аренду государственной, муниципальной и частной недвижимости для отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости вчера в 08:03
Политика

Госдеп США приравняет «Русское имперское движение» к террористам

Госдепартамент США приравняет организацию «Русское имперское движение» (РИД) к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой.
Lenta.ru вчера в 11:10
Армия и оружие

Опубликовано видео работы российских военных специалистов в Сербии

Национальное телевидение Сербии показало первые кадры работы российских военных специалистов, которые прибыли в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 05 апреля в 14:50
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
Rambler News Service 07:00
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное