Участники переговоров согласны, что с рынка должно уйти порядка 10 миллионов баррелей, как и объявил анонсировавший переговоры президент США Дональд Трамп. Также ОПЕК и Россия хотели бы, чтобы к соглашению присоединились и другие производители.

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