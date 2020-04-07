Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Участники переговоров согласны, что с рынка должно уйти порядка 10 миллионов баррелей, как и объявил анонсировавший переговоры президент США Дональд Трамп. Также ОПЕК и Россия хотели бы, чтобы к соглашению присоединились и другие производители.
Читать в источнике
Комментировать3,5K

Подробнее о событии

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

Известиявчера в 08:15

Эр-Рияд требует от Москвы сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

RuNews24.ruвчера в 08:55

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Lenta.ruвчера в 07:27

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Газета.Ruвчера в 09:51

Bloomberg рассказал о требованиях Саудовской Аравии к России по нефти

РИА Новостивчера в 04:42

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

REGNUMвчера в 04:49

Саудиты поставили России ультиматум по нефти

Московский Комсомолецвчера в 03:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:56, Ашберн

Комментарии

Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Общество

Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
ГТРК Псков 09:07
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Гаджеты

AMD обрадовала инвесторов новыми достижениями в апрельской презентации

Источник изображения: AMD Многое из актуальных достижений уже обсуждалось представителями AMD в начале марта на мероприятии для аналитиков, поэтому апрельская редакция презентации для инвесторов существенных откровений не содержала.
3DNews 06:30
Политика

Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца.
РБК 10:11
Политика

Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК

Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
BFM.ru 08:50
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Кино

Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами

Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.
REGNUM 01:40
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Министр здравоохранения Астраханской области ушел в отставку

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал заявление об отставке.
Коммерсантъ 08:56
Общество

В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:10
Общество

В Британии рассказали о состоянии госпитализированного Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный в отделение интенсивной терапии после заражения коронавирусом, находится в стабильном состоянии и не нуждается в искусственной вентиляции лёгких.
RT на русском вчера в 08:50
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Daily Storm вчера в 13:07
Общество

Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных

В связи с введением в России запрета на въезд иностранцев Министерство сельского хозяйства задумалось над тем, как за счет «внутренних резервов трудовых ресурсов» восполнить дефицит рабочей силы для проведения в 2020 году уборки овоще-бахчевых и плодово-ягодных культур.
РБК 07:28
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Автоновости дня вчера в 04:30
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Общество

У москвичей выявлено новое психическое расстройство из-за коронавируса

Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.
Lenta.ru 09:09
Общество

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы. Сбербанк уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов.
Вести.Ru 10:47
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина рассказал о смерти матери

О смерти женщины публике рассказал накануне её сын Никита.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета 08:49
Кино

Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»

REGNUM 02:02
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 09:19
Происшествия

В Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон

В селе Филинское Вачского района Нижегородской области от взрыва газового баллона обрушились перекрытия двухэтажного жилого дома на два подъезда.
Ведомости вчера в 21:07
Шоу-бизнес

Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Борис Грачевский, которому 71 год, в четвертый раз стал отцом. Новостью о радостном событии режиссер поделился в социальной сети.
OAnews 10:19
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное