Экономика
Profinance.ruРоссия и Саудовская Аравия не шутят, угрожая Ираку
Россия и Саудовская Аравия потеряли терпение и угрожают отменить июньскую встречу ОПЕК+, если Ирак и Нигерия не снизят уровень добычи нефти до прописанного в сделке.
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Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Как сообщает телеканал "Беларусь-1", глава Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 15:46
Общество
В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске
3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
Происшествия
Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск
Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей.
ТАСС 04:10
Экономика
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Политика
Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram
В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
ТАСС вчера в 07:26
Хоккей
«Металлург» обменял Береглазова и Каблукова в «Авангард» на Бека
Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" совершили обмен, по итогам которого хоккеистом "Магнитки" стал Тэйлор Бек, а в обратном направлении последовали Алексей Береглазов и Илья Каблуков, сообщается на официальном сайте КХЛ.
РИА Новости 06:26
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Юрий Лоза раскритиковал певца Киркорова за странную шутку про аппендицит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Космос
При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon.
Взгляд.ру 06:04
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru вчера в 10:05
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Известия вчера в 19:00
Политика
Полиция пообещала расследовать нарушение Зеленским карантина
В МВД Украины пообещали расследовать вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 05:12
Здоровье
Пять активных очагов коронавируса «полыхают» в Псковской области
Пять активных очагов коронавируса зафиксировано в Псковской области, сообщил на совещании с медиками 4 июня главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
Псковское агентство информации 04:53
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Кино
Сериал «Чернобыль» стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA
Лидером по числу номинаций стал мини-сериал от HBO "Чернобыль". Ее члены жюри отметили в 14 категориях.
Народные новости 06:18
Общество
Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков
«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
RT на русском 05:55
Политика
Верховная рада Украины уволила вице-премьера Пристайко
Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания уволила вице-премьера страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Российская газета 05:03
Политика
Кремль не видит проблем с проведением голосования по Конституции
Голосование по поправкам к Конституции РФ будет проведено с 25 июня по 1 июля. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.
NewInform 05:31
Армия и оружие
В Польше стартовали военные учения Defender Europe 2020
Варшава, 4 июня 2020, 12:58 — REGNUM Военные учения Defender Europe 2020, на которых планируется отработать переброску американских войск и которые ранее были отложены из-за пандемии SARS-CoV-2, начались на территории Польши.
REGNUM 05:58
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Культура
"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" ведет активную работу над визуальным решением нового цикла мультсериала "Ну, погоди!", на данный момент создано более 50 разных эскизов образа Волка.
ТАСС 06:15
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Как считают специалисты, это может быть один из самых больших и самых древних памятников цивилизации майя из всех, что когда-либо находили археологи.
Рамблер 06:11
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12