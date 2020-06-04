Россия и Саудовская Аравия потеряли терпение и угрожают отменить июньскую встречу ОПЕК+, если Ирак и Нигерия не снизят уровень добычи нефти до прописанного в сделке.

Россия и Саудовская Аравия не шутят, угрожая Ираку

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