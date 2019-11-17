Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" по контракту, подписанному в 2017 году, сообщила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

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ДУБАЙ, 17 ноя — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" по контракту, подписанному в 2017 году, сообщила РИА Новости официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

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