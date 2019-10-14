Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия и Саудовская Аравия планируют к 2024 году увеличить товарооборот до $5 млрд. По словам министра, эти цифры обсуждались на переговорах в понедельник в рамках визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд.

Россия и Саудовская Аравия планируют нарастить товарооборот до $5 млрд

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Политика В Госдуме прокомментировали визит Путина в Саудовскую Аравию Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Футбол Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм) Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.

Общество Диетологи раскрыли «секрет» вечной молодости итальянок Итальянский эксперт по питанию раскрыл секрет вечной молодости своих соотечественниц.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Происшествия В Ростове автобус с людьми протаранил остановку В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Авто УАЗ поднял цены на все свои модели Ульяновский автозавод (УАЗ) поднял цены на все свои внедорожники на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.

Экономика Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.

Политика У Зеленского упал рейтинг на Украине Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.

Общество Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.

Политика В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.