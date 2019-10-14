Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия и Саудовская Аравия планируют нарастить товарооборот до $5 млрд

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия и Саудовская Аравия планируют к 2024 году увеличить товарооборот до $5 млрд. По словам министра, эти цифры обсуждались на переговорах в понедельник в рамках визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд.
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Россия и Саудовская Аравия планируют нарастить товарооборот до $5 млрд

Московский Комсомолец15:55

Россия и Саудовская Аравия увеличат товарооборот до 5 миллиардов долларов

ГЛАС.RU15:35

РФ и Саудовская Аравия планируют нарастить товарооборот до $5 млрд к 2024 г - Орешкин

ПРАЙМ14:30

Россия и Саудовская Аравия намерены нарастить товарооборот до $5 млрд

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