Финансы
Московский КомсомолецРоссия и Саудовская Аравия планируют нарастить товарооборот до $5 млрд
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия и Саудовская Аравия планируют к 2024 году увеличить товарооборот до $5 млрд. По словам министра, эти цифры обсуждались на переговорах в понедельник в рамках визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд.
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Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.
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Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
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Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
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Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
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