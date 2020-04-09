Энергетика

REGNUMREGNUMReuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
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В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила
, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия — на 2 млн барр.
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