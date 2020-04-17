Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.
Читать в источнике
Комментировать136

Подробнее о событии

Новак провел переговоры по нефти с министром энергетики Саудовской Аравии

Известия16 апреля в 16:20

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Lenta.ru17 апреля в 13:40

Что такое длинный уик-энд в Саудовской Аравии

РБК17 апреля в 07:03

Кошмар РЖД: Россия готовится заливать нефть в железнодорожные цистерны

Свободная Пресса02:34

Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства

ТАСС16 апреля в 16:19

РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

Интерфакс16 апреля в 16:11

Москва и Эр-Рияд заявили о приверженности новой сделке ОПЕК+

RT на русском16 апреля в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:06, Ашберн

Комментарии

Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
24
Общество

«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?

В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25
2
Общество

Названы сроки выпуска автомобилей Aurus

Вести.Ru 09:56
Происшествия

На Урале жительница Асбеста оштрафована за фейки о коронавирусе

Административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации был составлен в отношении 52-летней жительницы Асбеста.
REGNUM 09:48
2
Общество

Тактику борьбы с коронавирусом в Беларуси оценил Лукашенко

Как сообщил портал БЕЛТА, Лукашенко заявил, что пока власти страны не допустили ошибок в ходе борьбы с распространением коронавируса.
Live24 09:17
6
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
136
Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
64
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
226
Политика

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
1,7K
Политика

В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана

Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
REGNUM вчера в 13:03
394
Футбол

Шюррле отправил за Тедеско и игроками частный самолёт из Германии

По информации Bild, полузащитник "Боруссии" Д Андре Шюррле, выступающий на правах аренды в московском "Спартаке", отправил частный самолет из Германии, где он в данный момент находится на самоизоляции, в Москву за тренерами и игроками.
Soccer.ru 09:30
Политика

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
2,9K
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
460
Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
8
Общество

Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России

Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
273
Общество

31 новый случай заражения коронавирусом выявили в Татарстане

Оперативный штаб республики сообщил в воскресенье, 19 апреля о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 08:43
19
Общество

В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом пациентов

Уфа, 19 апреля 2020, 13:12 — REGNUM 45 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии.
REGNUM 06:12
59
Общество

Уголовное дело из-за скопления людей в храме завели на Украине

На Украине возбуждено уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции страны.
Газета.Ru 08:58
1
Общество

В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
3K
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
655
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей.
RT на русском 03:07
465
Религия

Полиция прервала незаконный крестный ход в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 19 апреля, был организован несанкционированный пасхальный крестный ход, который у Гостиного двора прервали сотрудники правоохранительных органов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:01
38
Здоровье

Число смертей от коронавируса в Белоруссии достигло 47

News.ru 06:42
19
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
11
Экономика

Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
РБК 10:00
Общество

Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России

Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС вчера в 10:56
129
Игры

Square Enix опубликовала первые кадры из NieR Re[in]carnation

Токио, 18 апреля 2020, 15:29 — REGNUM В сети появились первые кадры из предстоящей мобильной игры NieR Re[in]carnation.
REGNUM вчера в 08:29
1
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
37
Политика

Путин продлил срок действия истекающих водительских прав и паспортов

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, признающий действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:05
567
Экономика

С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей

С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год.
Агентство Телеграф 08:40
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное