Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 24

Общество Тактику борьбы с коронавирусом в Беларуси оценил Лукашенко Как сообщил портал БЕЛТА, Лукашенко заявил, что пока власти страны не допустили ошибок в ходе борьбы с распространением коронавируса. 6

Здоровье В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. 226

Политика В Москву доставили гуманитарную помощь из Узбекистана Москва, 18 апреля 2020, 20:03 — REGNUM Самолет с гуманитарным грузом из Узбекистана приземлился в Шереметьево, сообщили 18 апреля в секретариате заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука. 394

Футбол Шюррле отправил за Тедеско и игроками частный самолёт из Германии По информации Bild, полузащитник "Боруссии" Д Андре Шюррле, выступающий на правах аренды в московском "Спартаке", отправил частный самолет из Германии, где он в данный момент находится на самоизоляции, в Москву за тренерами и игроками.

Политика Путин поздравил православных христиан с Пасхой Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля. 2,9K

Футбол РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля. 8

Общество Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 273

Общество Уголовное дело из-за скопления людей в храме завели на Украине На Украине возбуждено уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции страны. 1

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей. 465

Религия Полиция прервала незаконный крестный ход в центре Петербурга В центре Санкт-Петербурга в воскресенье, 19 апреля, был организован несанкционированный пасхальный крестный ход, который у Гостиного двора прервали сотрудники правоохранительных органов. 38

Экономика Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам Банк России мог бы предоставлять более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, считает президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 129

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. 37

Политика Путин продлил срок действия истекающих водительских прав и паспортов Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, признающий действительными паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля, сообщает пресс-служба Кремля. 567