Энергетика
Lenta.ruРоссия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Сделка стран ОПЕК+ о сокращении мировой добычи на 9,7 миллиона баррелей в день не впечатлила рынок. С того момента нефтяные котировки опустились более чем на десять процентов, а стоимость сорта WTI достигла самого низкого уровня с начала века.
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Россия и Саудовская Аравия уверены, что страны ОПЕК + выполнят взятые обязательства
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